Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Элис, белый мрамор - фото 1Стол обеденный Элис, белый мрамор - фото 2

Стол обеденный Элис, белый мрамор

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Элис 1400, раздвижной, овальный, белый глянец
Стол Элис 1400, раздвижной, овальный, белый глянец
Следующий Стол обеденный Элис, малахитовый
Стол Элис 1400, раздвижной, овальный, белый глянец

Характеристики товара

Описание

Упаковано: 1шт/2кор

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольясталь
  • Цветбелый, золотой

Похожие товары

Стол обеденный Элис, прозрачныйНастоящее фото товара Стол обеденный Элис, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
58 090
Оптовая цена

Стол обеденный Элис, прозрачный

Стол обеденный Элис, малахитовыйНастоящее фото товара Стол обеденный Элис, малахитовый, произведённого компанией ChiedoCover
87 590
Оптовая цена

Стол обеденный Элис, малахитовый

Стол обеденный Элис Рэк, прозрачныйНастоящее фото товара Стол обеденный Элис Рэк, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
59 590
Оптовая цена

Стол обеденный Элис Рэк, прозрачный

Стол обеденный Элис Рэк, малахитовыйНастоящее фото товара Стол обеденный Элис Рэк, малахитовый, произведённого компанией ChiedoCover
85 090
Оптовая цена

Стол обеденный Элис Рэк, малахитовый

С этим товаром покупают
Стул Eames DAW желтыйНастоящее фото товара Стул Eames DAW желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99051
7 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Eames DAW желтый

В наличии 45 шт.
Настоящее фото товара Прямоугольное зеркало в черной раме, произведённого компанией ChiedoCover
от56 790
12

Прямоугольное зеркало в черной раме

Настоящее фото товара Стул СМАРТ, латте, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
5

Стул СМАРТ, латте, черные ножки

Зеркало WoodiНастоящее фото товара Зеркало Woodi, произведённого компанией ChiedoCover
41 990
Оптовая цена
10

Зеркало Woodi

Стул Роза на колесной основеНастоящее фото товара Стул Роза на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
7

Стул Роза на колесной основе

Стул АббаресНастоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена
8

Стул Аббарес

В наличии 9 шт.
Стул с подлокотниками Шон, велюр пыльно-синийНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Шон, велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
13

Стул с подлокотниками Шон, велюр пыльно-синий

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 26 шт.