Характеристики товара
Описание
Упаковано: 1шт/2кор
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1200 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольясталь
- Цветбелый, золотой
Упаковано: 1шт/2кор
Стул Eames DAW желтый
Прямоугольное зеркало в черной раме
Стул СМАРТ, латте, черные ножки
Зеркало Woodi
Стул Роза на колесной основе
Стул Аббарес
Стул с подлокотниками Шон, велюр пыльно-синий
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло