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Стол обеденный Элис, прозрачный - фото 1Стол обеденный Элис, прозрачный - фото 2

Стол обеденный Элис, прозрачный

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Характеристики товара

Описание

Упаковано: 1шт/2кор

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Цветзолотой, прозрачный

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