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Стол обеденный Элис Рэк, прозрачный - фото 1Стол обеденный Элис Рэк, прозрачный - фото 2

Стол обеденный Элис Рэк, прозрачный

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1600 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Цветзолотой, прозрачный

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