Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина900 мм
- Длина1600 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- Цветзолотой, прозрачный
Стол Лидер 2
Диван Hariston двухместный
Стул Фаворит 1
Стул Марсель велюр капучино
Кресло Orion AL M, экокожа бежевая
Комплект для отдыха Верона, на 4 персоны
Полукресло-качалка Rocking & Ottoman
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло