Характеристики товара
Описание
Лаконичная модель обеденного стола на тумбе дополнит интерьер кухни или гостиной.
Столешница и ножка выполнены из МДФ в сером цвете с декором под натуральный камень. Благодаря вставке бабочка, стол легко раскладывается и увеличивается в длину до 200 см.
Обратите внимание, что стол поставляется в полностью разобранном виде. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Мы настоятельно рекомендуем вам воспользоваться услугами профессиональных сборщиков мебели.
3 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 170*100*17 2короб: 104*57*8.5 3короб: 78*65*19.5
Вес брутто:
1короб: 66,000 2короб: 13,400 3короб: 20,000
Объем:
1короб: 0,295 2короб: 0,075 3короб: 0,120
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1600/2000 мм
- Глубина900 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяМДФ
- Цветсерый