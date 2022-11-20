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Стол обеденный Генуя раскладной 160-200*90 белый

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Лаконичная модель обеденного стола на тумбе дополнит интерьер кухни или гостиной.

Белая столешница изготовлена из МДФ. Ножка и дополнительная вставка раздвижного механизма выполнены из МДФ в цвете светлого дерева. Благодаря вставке бабочка, стол легко раскладывается и увеличивается в длину до 200 см.

Обратите внимание, что стол поставляется в полностью разобранном виде. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Мы настоятельно рекомендуем вам воспользоваться услугами профессиональных сборщиков мебели.

3 коробки / 1 шт.

Габариты:

1короб: 169*98*11.5 2короб: 104*57*12 3короб: 78*61*22

Вес брутто:

1короб: 47,000 2короб: 13,400 3короб: 20,000

Объем:

1короб: 0,191 2короб: 0,075 3короб: 0,105

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1600/2000 мм
  • Глубина900 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяМДФ
  • Цветбежевый, белый

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