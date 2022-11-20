Характеристики товара
Описание
Лаконичная модель обеденного стола на тумбе дополнит интерьер кухни или гостиной.
Белая столешница изготовлена из МДФ. Ножка и дополнительная вставка раздвижного механизма выполнены из МДФ в цвете светлого дерева. Благодаря вставке бабочка, стол легко раскладывается и увеличивается в длину до 200 см.
Обратите внимание, что стол поставляется в полностью разобранном виде. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Мы настоятельно рекомендуем вам воспользоваться услугами профессиональных сборщиков мебели.
3 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 169*98*11.5 2короб: 104*57*12 3короб: 78*61*22
Вес брутто:
1короб: 47,000 2короб: 13,400 3короб: 20,000
Объем:
1короб: 0,191 2короб: 0,075 3короб: 0,105
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1600/2000 мм
- Глубина900 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяМДФ
- Цветбежевый, белый