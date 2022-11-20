Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина800 мм
- Длина1400/1800 мм
- МатериалМДФ, шпон
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.30 м3
- Вес упаковки43.50 кг
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Патрик 20мм
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул Кроссбэк, береза/ белый
Стул Логан велюр фисташковый
Стул Gabi LUX велюр розовый
Стул William ромб бархат зелёный
Стул Marcus, бархат винно-красный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло