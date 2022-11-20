Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1200/1500 мм
- Цветчерный
Стол обеденный GUDI 120*75 белый
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый
Стол Petal D110
Стол Ron 120, прозрачный
Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас
Стол Eliot 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
Стол Brick M 120, бетон Портленд/ белый
Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный
Стол Brick M 120, дуб Трюфель/ белый
Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккард
Стол обеденный Крозет
Конференц кресло Форум-CH
Диван Danielle
Офисное кресло Таварес, пудрово-розовый велюр
Кресло для руководителя БОНА Н/П ПЛАСТИК
Кресло руководителя TopChairs Crown черное