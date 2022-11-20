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Стол обеденный Голич - фото 1

Стол обеденный Голич

Артикул: CH-051-662
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1200/1500 мм
  • Цветчерный

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