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Стол обеденный Интерно, белый мрамор - фото 1Стол обеденный Интерно, белый мрамор - фото 2

Стол обеденный Интерно, белый мрамор

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1800 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольясталь
  • Цветбежевый, золотой

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