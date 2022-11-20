Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина900 мм
- Длина1800 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольясталь
- Цветзеленый, золотой
Стул барный Валенсия, голубой
Подвесной светильник Puntes №6
Слэб Печора
Диван Bari двухместный
Стул Rewind на кантилевере
Стул LT Buttermilk
Стул складной Джон, слоновая кость
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло