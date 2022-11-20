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Стол обеденный Канкун раскладной 140-180*90 керамика белый - фото 1Стол обеденный Канкун раскладной 140-180*90 керамика белый - фото 2Стол обеденный Канкун раскладной 140-180*90 керамика белый - фото 3

Стол обеденный Канкун раскладной 140-180*90 керамика белый

Артикул: CH-052-596
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Канкун с раскладной столешницей. Прямоугольная столешница выполнена из керамики с красивым рисунком под мрамор. Материал долговечен, устойчив к термическим и механическим воздействиям. При необходимости длину стола можно увеличить с 140 см до 180 см за счет спрятанных по бокам раздвижных элементов. Раздвижной механизм прост в использовании и не требует много времени для сборки. Рекомендованная нагрузка на столешницу 40 кг, а на выдвижные элементы 10 кг. Металлические ножки надежно удерживают всю конструкцию и придают столу оригинальный вид. Обеденный стол Канкун впишется в любой интерьер в современном стиле и станет украшением кухни и обеденной зоны.

2 коробки / 1 шт.
Габариты: 280*144*32
1короб: 148*97*16
2короб: 132*47*16
Вес брутто: 110,000
Объем: 0,230

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Основные характеристики

  • Ширина1400/1800 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Вес108 кг
  • Максимальная нагрузка40 кг
  • Каркасметалл
  • Материал столешницыкерамика
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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