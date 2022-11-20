Характеристики товара
Описание
Обеденный стол Канкун с раскладной столешницей. Прямоугольная столешница выполнена из керамики с красивым рисунком под мрамор. Материал долговечен, устойчив к термическим и механическим воздействиям. При необходимости длину стола можно увеличить с 140 см до 180 см за счет спрятанных по бокам раздвижных элементов. Раздвижной механизм прост в использовании и не требует много времени для сборки. Рекомендованная нагрузка на столешницу 40 кг, а на выдвижные элементы 10 кг. Металлические ножки надежно удерживают всю конструкцию и придают столу оригинальный вид. Обеденный стол Канкун впишется в любой интерьер в современном стиле и станет украшением кухни и обеденной зоны.
2 коробки / 1 шт.
Габариты: 280*144*32
1короб: 148*97*16
2короб: 132*47*16
Вес брутто: 110,000
Объем: 0,230
Основные характеристики
- Ширина1400/1800 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Вес108 кг
- Максимальная нагрузка40 кг
- Каркасметалл
- Материал столешницыкерамика
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай