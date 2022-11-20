Характеристики товара
Описание
Упаковано: 1шт/2кор
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина800 мм
- Длина1400 мм
- Материал столешницыкамень
- Материал подстольясталь
- Цветбелый, золотой
Упаковано: 1шт/2кор
Скатерть Габардин, прямоугольная
Стул Eames Белый
Стул Huan II, серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка лед
Диван пластиковый Net Bench коралловый
Стул Альдо с подлокотниками бежевый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло