Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина900 мм
- Длина1800 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Цветкоричневый, золотой
Простыня Евро 220x240, сатин страйп 135гр
Кресло пластиковое Box, красный
Банкетка Джоплин
Стол Элис 1000, раздвижной, круглый, бежевый
Кресло офисное Слайс, ткань серый
Диван 3-х местный Noa с подушками бежевый с натуральными ножками
Стол Messi Legno 90, белый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло