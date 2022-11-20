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Стол обеденный Лео, белый мрамор

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Стол обеденный Гейб раскладной

Характеристики товара

Описание

Вес брутто, кг: 28

Упаковано: 1шт/3кор

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1100 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый, серебряный

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