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Стол обеденный Лео, черный мрамор

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Стол обеденный Лео, белый мрамор
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Стол обеденный Лео, белый мрамор

Характеристики товара

Описание

Вес брутто, кг: 24

Упаковано: 1шт/2кор

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1100 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный, золотой

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