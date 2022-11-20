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Стол обеденный Лори, коричневый мрамор - фото 1Стол обеденный Лори, коричневый мрамор - фото 2Стол обеденный Лори, коричневый мрамор - фото 3

Стол обеденный Лори, коричневый мрамор

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Характеристики товара

Описание

Упаковано: 1шт/2кор

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Диаметр1220 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый, золотой

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