Характеристики товара
Описание
Упаковано: 1шт/2кор
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Диаметр1220 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Цветбежевый, золотой
Упаковано: 1шт/2кор
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