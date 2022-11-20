Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Лори, перламутровый мрамор - фото 1Стол обеденный Лори, перламутровый мрамор - фото 2Стол обеденный Лори, перламутровый мрамор - фото 3

Стол обеденный Лори, перламутровый мрамор

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Fantine La, латте велюр/ черный каркас
Стул Fantine La, латте велюр/ черный каркас
Следующий Стол обеденный Лори, коричневый мрамор
Стул Fantine La, латте велюр/ черный каркас

Характеристики товара

Описание

Упаковано: 1шт/2кор

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Диаметр1220 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Цветбежевый, золотой

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
9

Стол Миллер 140

Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
9

Стол Миллер 160

Настоящее фото товара Стол Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена
9

Стол Грейс

Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
10

Стол Молли Венге

Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39022
11 990 ₽
88Хит

Стол Лофт-4

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 8904
9 190 ₽
127Хит

Стол Лофт-2

Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
15

Стол Лофт-3

Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29021
12 990 ₽
8

Стол Лофт-5

Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
10

Стол Лофт-6

С этим товаром покупают
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55033
2 280 ₽
11

Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый

Настоящее фото товара Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
9

Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой

Настоящее фото товара Стеновые панели Керкрад, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
7

Стеновые панели Керкрад

Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с полуподлокотниками на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990
Оптовая цена
11

Стул пластиковый One Shot с полуподлокотниками на полозьях

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01142, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
10

Светильник подвесной KH01142

Настоящее фото товара Матрас ACTIVE PLUS, 2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена
8

Матрас ACTIVE PLUS, 2000x900

Настоящее фото товара Стул Kenner 151 KS, оливковый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена
8

Стул Kenner 151 KS, оливковый/ черный каркас

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 27 шт.