Характеристики товара
Описание
Вращающийся съемный поднос Lazy Susan (80см) - керамика, цвет: белый мрамор
Упаковано: 1шт/3кор
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1300 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольясталь
- Цветбелый, золотой
Вращающийся съемный поднос Lazy Susan (80см) - керамика, цвет: белый мрамор
Упаковано: 1шт/3кор
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