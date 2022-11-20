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Стол обеденный Мелоди, белый мрамор - фото 1

Стол обеденный Мелоди, белый мрамор

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Характеристики товара

Описание

Вращающийся съемный поднос Lazy Susan (80см) - керамика, цвет: белый мрамор

Упаковано: 1шт/3кор

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1300 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольясталь
  • Цветбелый, золотой

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