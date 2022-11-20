Стол обеденный Мемфис, дуб
17890 ₽19321 ₽
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Стильный обеденный стол. Ножки металлические черные. Столешница выполнена из качественного МДФ.
Идеальный вариант для любого современного интерьера. Спокойные цвета не перетягивают внимание, такой стол впишется в интерьер любой кухни или гостиной.
2 коробки / 1 шт.
Габариты 1 коробки: 117*117*8 см
Габариты 2 коробки: 80*21*8 см
Вес брутто 1 коробки: 15 кг
Вес брутто 2 коробки: 5,3 кг
Объем 1 коробки: 0,110 м3
Объем 2 коробки: 0,014 м3