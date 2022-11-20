Фотография Стол обеденный Мемфис, дуб от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
-8%Новинка

Стол обеденный Мемфис, дуб

4.3
Оптовая цена
17 890 ₽19 321 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол обеденный Мемфис, дуб
Стол обеденный Мемфис, дуб
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Стол обеденный Мемфис, дуб

4.3
17890 ₽19321 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стильный обеденный стол. Ножки металлические черные. Столешница выполнена из качественного МДФ.

Идеальный вариант для любого современного интерьера. Спокойные цвета не перетягивают внимание, такой стол впишется в интерьер любой кухни или гостиной.

2 коробки / 1 шт.
Габариты 1 коробки: 117*117*8 см
Габариты 2 коробки: 80*21*8 см
Вес брутто 1 коробки: 15 кг
Вес брутто 2 коробки: 5,3 кг
Объем 1 коробки: 0,110 м3
Объем 2 коробки: 0,014 м3

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1100 мм
  • Вес18.3 кг

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