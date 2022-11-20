Характеристики товара
Описание
Стол обеденный раздвижной "Мерида" классической формы, сочетание натуральных материалов, и стильной отделки создаёт благородный и праздничный вид. Ножки изготовлены из массива бука – пожалуй, самой твердой породы дерева из тех, что принято использовать при производстве мебели в нашей стране. Столешницы выполнены из мдф покрытого шпоном натурального ясеня. Ясень – это дерево, отличающееся кроме прочности, одним из самых красивых рисунков текстуры.
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина765 мм
- Материалфанера, бук, шпон
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1240 мм
- Высота упаковки740 мм
- Глубина упаковки160 мм
- Объём упаковки0.15 м3
- Вес упаковки35.28 кг