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Стол обеденный Мерида - фото 1Стол обеденный Мерида - фото 2

Стол обеденный Мерида

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный раздвижной "Мерида" классической формы, сочетание натуральных материалов, и стильной отделки создаёт благородный и праздничный вид. Ножки изготовлены из массива бука – пожалуй, самой твердой породы дерева из тех, что принято использовать при производстве мебели в нашей стране. Столешницы выполнены из мдф покрытого шпоном натурального ясеня. Ясень – это дерево, отличающееся кроме прочности, одним из самых красивых рисунков текстуры.

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина765 мм
  • Материалфанера, бук, шпон
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1240 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки160 мм
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки35.28 кг

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