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Стол обеденный MOON, деревянный, венге

Артикул: CH-053-662
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол MOON— отличное решение для меблировки небольшого помещения с любым интерьером. Визуализация конструкции позволяет увидеть легкость модели, а небольшой вес способствует быстрому перемещению стола в интерьере помещения.

При этом нужно отметить практичность столешницы из МДФ, устойчивость к влаге, появлению сколов и царапин, что позволяет рассчитывать на долгие годы эксплуатации кухонного стола MOON.

Округлая компактная форма, позволяющая предельно емко использовать полезную площадь кухни или гостиной, отсутствие углов, на которые периодически натыкаются не только дети, но и взрослые, создают приятную обстановку сопровождающую обед или ужин.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота752 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1020 мм
  • Высота упаковки55 мм
  • Глубина упаковки1020 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки16.40 кг

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