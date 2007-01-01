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Стол обеденный Nepal, серо-золотая керамика, золото - фото 1Стол обеденный Nepal, серо-золотая керамика, золото - фото 2Стол обеденный Nepal, серо-золотая керамика, золото - фото 3
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Стол обеденный Nepal, серо-золотая керамика, золото

Артикул: CH-076-852
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Naples Gold - тепло Италии и сияние элегантности Название Naples Gold вдохновлён солнечным городом Неаполем, где старинная архитектура встречается с современными тенденциями, а золото символизирует изысканность и благородство. Матовая керамогранитная столешница напоминает о древних улочках Неаполя — такая же прочная и с характером. Золотые глянцевые ножки, словно солнечные лучи, отражают свет и придают столу элегантность, превращая его в выразительный акцент любого интерьера. Размеры стола (160x90x76 см) продуманы до мелочей — они позволяют с комфортом разместить гостей и создать атмосферу настоящего итальянского гостеприимства. Прочные материалы гарантируют договечность и безупречный внешний вид. Naples Gold — это идеальное сочетание практичности и стиля, где каждый элемент рассказывает историю о красоте и гармонии. Этот стол станет центром ваших семейных и уютных вечеров, превращая каждый приём в особенное событие. Размер: 160x90x76 см Столешница керамогранит, ножки металлические цвет глянцевое золото 1шт/2кор 170х100х8см 126х55х12 см Гарантия 1 год

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыкерамогранит
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки57.75 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол обеденный Nepal, серо-золотая керамика, золото
Стол обеденный Nepal, серо-золотая керамика, золото
83 090
В корзине

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