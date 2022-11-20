Стол обеденный пластиковый KOMFORT

8 оценок

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Стол обеденный пластиковый KOMFORT

4.6
25 290 ₽
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Комплект пластиковой мебели LOFT 4 бежевый/темно-серый
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Характеристики товара

Описание

Удобный, очень прочный, обеденный стол с фактурой имитирующей древесину и плетеный ротанг. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика без металлического каркаса. Благодаря отсутствию металла устойчив к коррозии и легок для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы.

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Основные характеристики

  • Высота755 мм
  • Длина1680 мм
  • Ширина980 мм
  • Материал столешницыпластик

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