Удобный, очень прочный, обеденный стол с фактурой имитирующей древесину и плетеный ротанг. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика без металлического каркаса. Благодаря отсутствию металла устойчив к коррозии и легок для перемещения, в тоже время выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы.
Комплект мебели под ротанг LUX 2
Комплект мебели под ротанг GRAND 5
Диван трехместный под ротанг LUX 3
Диван California Triple Set
Диван California 2 Set
Комплект Jazz Set
Комплект Chelsea Set
Комплект Rosario balcony set