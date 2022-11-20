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Стол обеденный пластиковый раздвижной KOMFORT - фото 1Стол обеденный пластиковый раздвижной KOMFORT - фото 2Стол обеденный пластиковый раздвижной KOMFORT - фото 3Стол обеденный пластиковый раздвижной KOMFORT - фото 4Стол обеденный пластиковый раздвижной KOMFORT - фото 5Стол обеденный пластиковый раздвижной KOMFORT - фото 6Стол обеденный пластиковый раздвижной KOMFORT - фото 7Стол обеденный пластиковый раздвижной KOMFORT - фото 8Стол обеденный пластиковый раздвижной KOMFORT - фото 9Стол обеденный пластиковый раздвижной KOMFORT - фото 10Стол обеденный пластиковый раздвижной KOMFORT - фото 11

Стол обеденный пластиковый раздвижной KOMFORT

11 оценок
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Комплект мебели под ротанг SOFT 4

Характеристики товара

Описание

Удобный, обеденный стол с фактурой имитирующей древесину и плетеный ротанг. Вмещает до 12 человек! Продуманная система трансформации позволяет за минуту раздвигать стол до длины 240см. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика и алюминиевых направляющих со специальным покрытием. Предназначен для улицы и помещений, выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы.

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Основные характеристики

  • Длина1600/2400 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота755 мм
  • Вес23 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольяпластик

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