Характеристики товара
Описание
Удобный, обеденный стол с фактурой имитирующей древесину и плетеный ротанг. Вмещает до 12 человек! Продуманная система трансформации позволяет за минуту раздвигать стол до длины 240см. Выполнен из высококачественного, стойкого к ультрафиолету, пластика и алюминиевых направляющих со специальным покрытием. Предназначен для улицы и помещений, выдерживает высокие нагрузки и перепады температур. Отличный дизайн и высокий комфорт будут радовать Вас и служить долгие годы.
Основные характеристики
- Длина1600/2400 мм
- Ширина1000 мм
- Высота755 мм
- Вес23 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольяпластик