Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина900 мм
- Длина1500/1800 мм
- Материал столешницыМДФ, стекло
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.44 м3
- Вес упаковки94 кг
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Азия 20мм
Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная
Стул Наполеон New, пластиковый
Стул Виота 210, серый
Стул Vicky, синий
Стул Орион белый, пластиковый
Стул прозрачный X-Treme S прозрачный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло