Характеристики товара
Описание
Ширина: 140/180 см
Глубина: 90 см
Высота: 76 см
Материал: ЛДСП, металл
Компактный стол Онтарио не займет лишнего места, зато обязательно привлечет внимание оригинальным дизайном. Особенность модели – перекрещенные опоры из хромированного металла, создающие ощущение, что стол застыл в энергичном танцевальном па. Визуальный контраст создается за счет использования фактуры бетона и глянцевого покрытия подстолья. Благодаря раздвижному механизму круглая столешница легко трансформируется в овальную, увеличиваясь в длину на 35 см. Регулируемые подпятники помогут задать изделию устойчивое положение.
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1400/1800 мм
- Длина900 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл