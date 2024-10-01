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Стол обеденный, раздвижной СО-5 - фото 1Стол обеденный, раздвижной СО-5 - фото 2

Стол обеденный, раздвижной СО-5

Артикул: CH-067-207
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1300/1800 мм
  • Ширина850 мм
  • Высота780 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Материал каркасафанера, бук, МДФ

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