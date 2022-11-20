Характеристики товара
Описание
Ширина: 120/160 см
Глубина: 80 см
Высота: 76 см
Материал: МДФ, металл
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1200/1600 мм
- Длина800 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
Ширина: 120/160 см
Глубина: 80 см
Высота: 76 см
Материал: МДФ, металл
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