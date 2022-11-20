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Стол обеденный раздвижной Virgo - фото 1Стол обеденный раздвижной Virgo - фото 2Стол обеденный раздвижной Virgo - фото 3Стол обеденный раздвижной Virgo - фото 4Стол обеденный раздвижной Virgo - фото 5Стол обеденный раздвижной Virgo - фото 6

Стол обеденный раздвижной Virgo

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Характеристики товара

Описание

Ширина: 120/160 см

Глубина: 80 см

Высота: 76 см

Материал: МДФ, металл

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1200/1600 мм
  • Длина800 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл

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Варианты столешницы

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Стол обеденный раздвижной Virgo - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол обеденный раздвижной Virgo - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол обеденный раздвижной Virgo - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол обеденный раздвижной Virgo - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол обеденный раздвижной Virgo - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол обеденный раздвижной Virgo - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
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