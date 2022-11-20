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Стол обеденный Рединг 170 (320) х 100 - фото 1Стол обеденный Рединг 170 (320) х 100 - фото 2Стол обеденный Рединг 170 (320) х 100 - фото 3Стол обеденный Рединг 170 (320) х 100 - фото 4Стол обеденный Рединг 170 (320) х 100 - фото 5

Стол обеденный Рединг 170 (320) х 100

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол раздвижной Рединг– потрясающий фьюжн для квартиры «со вкусом». Стол выглядит очаровательно и стильно. Его изящная конструкция визуально облегчает внешний вид. Поэтому он кажется совершенно негабаритным, даже если раздвинуть столешницу. Да, дизайнерам удалось соединить несовместимое – утонченность и большую площадь. Стол отлично подойдет для гостиной в городской квартире, оформленной в современном стиле. Стол овальной формы. Столешница сделана из МДФ натурального дерева. Для защиты поверхности во время эксплуатации, на нее нанесено специальное покрытие. Цвет столешницы у базовой модели – венге. Опора имеет сварную конструкцию, сделана из металла, покрытого черной эпоксидной краской. Она состоит из четырех двойных ножек, рамы, поддерживающей столешницу по всему периметру, и поперечных перекладин, обеспечивающих прочность при нагрузках. Чтобы удлинить стол, нужно раздвинуть края столешницы и извлечь дополнительные панели. Далее их следует уложить на металлические направляющие. В зависимости от выбранной модели, максимальная длина стола составляет 320 см. Размеры: длина – 140-220 или 170-320 см, ширина – 90 или 100 см, высота – 75 см.

Для самостоятельной сборки в комплектацию включены инструкция и крепеж.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина1700 мм
  • Вес70.5 кг
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

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