Характеристики товара
Описание
Стол не сразу привлекает внимание. Только при пристальном рассматривании замечаешь, что столешница не просто так акцентировано имеет другой цвет. Она как бы приподнята с углов, что создает ощущение ее полной обособленности. Именно эта деталь является главной особенностью данной модели. Стол сделан полностью из природных материалов — натуральное дерево и шпон. Поэтому модель идеально впишется в интерьер, выполненный в скандинавском или эко-стиле. Столешница имеет традиционную прямоугольную форму, но со слегка загнутыми вверх углами. Кроме того, она чуть больше по габаритам, чем каркас. Все это создает ощущение, будто полотно из шпока просто положили сверху и забыли прикрутить. Цвет столешнице выбран светло-серый. Ножки расположены традиционным способом — по одной с каждой стороны. Они и весь каркас в целом сделаны из дерева и имеют цвет орехового дерева. Для защиты от влаги и механических воздействий имеется лаковое покрытие.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина900 мм
- Длина2000 мм
- Вес59 кг
- МатериалМДФ, шпон