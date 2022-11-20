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Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый - фото 1Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый - фото 2Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый - фото 3Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый - фото 4Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый - фото 5Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый - фото 6

Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый

12 оценок
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Стол обеденный Ричмонд 100*100 охра
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Стол обеденный Ричмонд 100*100 охра

Характеристики товара

Описание

Обеденный стол с красивой стеклянной столешницей белого цвета с рисунком под мрамор.
Такое сочетание эффектно смотрится в любом интерьере.
Ножки стола изготовлены из металла, размеры столешницы 100*100 см.

2 коробки / 1 шт.
Габариты: 107*107*18,5
1короб: 107*107*8,5
2короб: 77*21*10
Вес брутто: 46
1короб: 36,5
2короб: 9,5
Объем: 0,12
1короб: 0,1
2короб: 0,02

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина1000 мм
  • Вес42 кг
  • Материал столешницыстекло, металл
  • Материал подстольяметалл
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки12 м3
  • Вес упаковки46 кг

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