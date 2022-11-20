Характеристики товара
Описание
Обеденный стол с красивой стеклянной столешницей насыщенного цвета охры с рисунком под мрамор.
Такое сочетание эффектно смотрится в любом интерьере.
Ножки стола изготовлены из металла, размеры столешницы 100*100 см.
2 коробки / 1 шт.
Габариты: 107*107*18,5
1короб: 107*107*8,5
2короб: 77*21*10
Вес брутто: 46
1короб: 36,5
2короб: 9,5
Объем: 0,12
1короб: 0,1
2короб: 0,02
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1000 мм
- Длина1000 мм
- Вес42 кг
- Материал столешницыстекло, металл
- Материал подстольяметалл
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки46 кг