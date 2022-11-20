Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Ричмонд белый - фото 1Стол обеденный Ричмонд белый - фото 2Стол обеденный Ричмонд белый - фото 3Стол обеденный Ричмонд белый - фото 4Стол обеденный Ричмонд белый - фото 5Стол обеденный Ричмонд белый - фото 6

Стол обеденный Ричмонд белый

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный Ричмонд охра
Стол обеденный Ричмонд охра
Следующий Стол обеденный Ричмонд 100*100 охра
Стол обеденный Ричмонд охра

Характеристики товара

Описание

Обеденный стол с красивой стеклянной столешницей белого цвета с рисунком под мрамор.
Красивая столешница гармонирует с геометричными ножками. Такое сочетание эффектно смотрится в любом интерьере.
Ножки стола изготовлены из металла, размеры столешницы 120*80 см.

2 коробки / 1 шт.
Габариты: 127*87*18,5
1короб: 127*87*8,5
2короб: 77*21*10
Вес брутто: 44
1короб: 33,5
2короб: 10,5
Объем: 0,11
1короб: 0,09
2короб: 0,0

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1200 мм
  • Длина800 мм
  • Вес41 кг
  • Материал столешницыстекло, металл
  • Материал подстольяметалл
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки44 кг

Похожие товары

Стол обеденный Ричмонд 100*100 охраНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд 100*100 охра, произведённого компанией ChiedoCover
от18 99043
32 990 ₽Оптовая цена
15

Стол обеденный Ричмонд 100*100 охра

В наличии 13 шт.
Стол обеденный Ричмонд 100*100 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99045
35 990 ₽Оптовая цена
12

Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый

В наличии 40 шт.
Стол Мюнхен 1 Настоящее фото товара Стол Мюнхен 1 , произведённого компанией ChiedoCover
от56 090
Оптовая цена
13

Стол Мюнхен 1

Стол Мюнхен большойНастоящее фото товара Стол Мюнхен большой, произведённого компанией ChiedoCover
от67 990
Оптовая цена
10

Стол Мюнхен большой

Стол Мюнхен малыйНастоящее фото товара Стол Мюнхен малый, произведённого компанией ChiedoCover
от47 290
Оптовая цена
7

Стол Мюнхен малый

Комплект обеденный с деревянными стульямиНастоящее фото товара Комплект обеденный с деревянными стульями, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
15

Комплект обеденный с деревянными стульями

Стул ДорсНастоящее фото товара Стул Дорс, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
14

Стул Дорс

Стул ИзарНастоящее фото товара Стул Изар, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
8

Стул Изар

Стул обеденный НавиНастоящее фото товара Стул обеденный Нави, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
11

Стул обеденный Нави

Стул Мира 2.0Настоящее фото товара Стул Мира 2.0, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
10

Стул Мира 2.0

Другие товары из разделамебель для дома
Настоящее фото товара Стул Мира с жестким сидением, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
15

Стул Мира с жестким сидением

Стул Модена хромНастоящее фото товара Стул Модена хром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
12

Стул Модена хром

Стул ВегаНастоящее фото товара Стул Вега, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
5

Стул Вега

Стул Вега с жестким сидениемНастоящее фото товара Стул Вега с жестким сидением, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
13

Стул Вега с жестким сидением

Стул Минкар 2.1 с жестким сидениемНастоящее фото товара Стул Минкар 2.1 с жестким сидением, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
8

Стул Минкар 2.1 с жестким сидением

Стул Solar, красныйНастоящее фото товара Стул Solar, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
13

Стул Solar, красный

Стул Solar, серыйНастоящее фото товара Стул Solar, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
14

Стул Solar, серый

С этим товаром покупают
Новогодний чехол на стул 01Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 01, произведённого компанией ChiedoCover
320
Оптовая цена
6

Новогодний чехол на стул 01

Настоящее фото товара Стол Пескара HPL, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
11

Стол Пескара HPL

Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
14

Стол Монмут

Настоящее фото товара Покрывало PMP-40, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
9

Покрывало PMP-40

Настоящее фото товара Покрывало PMO-21, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
9

Покрывало PMO-21

Настоящее фото товара Покрывало PMO-31, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
14

Покрывало PMO-31

Настоящее фото товара Покрывало PMO-18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
14

Покрывало PMO-18

Настоящее фото товара Подвесной светильник Irving №5, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Irving №5

В наличии 50 шт.
Подвесной светильник Эстерлла-КНастоящее фото товара Подвесной светильник Эстерлла-К, произведённого компанией ChiedoCover
от49 290
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Эстерлла-К

Кресло РавеллоНастоящее фото товара Кресло Равелло, произведённого компанией ChiedoCover
65 990
Оптовая цена
13

Кресло Равелло