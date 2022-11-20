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Стол обеденный Ричмонд охра

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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол с красивой стеклянной столешницей насыщенного цвета охры с рисунком под мрамор.
Красивая столешница гармонирует с геометричными ножками. Такое сочетание эффектно смотрится в любом интерьере.
Ножки стола изготовлены из металла, размеры столешницы 120*80 см.

2 коробки / 1 шт.
Габариты: 127*87*18,5
1короб: 127*87*8,5
2короб: 77*21*10
Вес брутто: 44
1короб: 33,5
2короб: 10,5
Объем: 0,11
1короб: 0,09
2короб: 0,02

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1200 мм
  • Длина1200 мм
  • Вес41 кг
  • Материал столешницыстекло, металл
  • Материал подстольяметалл
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки44 кг

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