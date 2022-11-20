Характеристики товара
Описание
Обеденный стол с красивой стеклянной столешницей насыщенного цвета охры с рисунком под мрамор.
Красивая столешница гармонирует с геометричными ножками. Такое сочетание эффектно смотрится в любом интерьере.
Ножки стола изготовлены из металла, размеры столешницы 120*80 см.
2 коробки / 1 шт.
Габариты: 127*87*18,5
1короб: 127*87*8,5
2короб: 77*21*10
Вес брутто: 44
1короб: 33,5
2короб: 10,5
Объем: 0,11
1короб: 0,09
2короб: 0,02
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1200 мм
- Длина1200 мм
- Вес41 кг
- Материал столешницыстекло, металл
- Материал подстольяметалл
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки44 кг