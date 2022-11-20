Характеристики товара
Описание
Стол обеденный "Ротерем" . Столовая- комната, которая может объединить всю семью за скромным будничным завтраком или праздничным ужином. Именно поэтому ее интерьер следует тщательно продумать, чтобы обеспечить комфорт и уютную атмосферу. Конечно, представить это помещение без элегантного стола невозможно. Мы предлагаем современную мебель для столовой, выполненную из натурального шпона и МДФ. Крышка стола имеет прямоугольную форму с закруглениями, изготавливается из МДФ, лицевая часть из натурального шпона березы
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина800 мм
- Материалшпон
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки1210 мм
- Высота упаковки800 мм
- Глубина упаковки40 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки20 кг