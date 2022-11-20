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Стол обеденный Ротерем - фото 1

Стол обеденный Ротерем

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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный "Ротерем" . Столовая- комната, которая может объединить всю семью за скромным будничным завтраком или праздничным ужином. Именно поэтому ее интерьер следует тщательно продумать, чтобы обеспечить комфорт и уютную атмосферу. Конечно, представить это помещение без элегантного стола невозможно. Мы предлагаем современную мебель для столовой, выполненную из натурального шпона и МДФ. Крышка стола имеет прямоугольную форму с закруглениями, изготавливается из МДФ, лицевая часть из натурального шпона березы

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Материалшпон
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки1210 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки40 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки20 кг

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