Характеристики товара
Описание
Обеденный стол Сан Ремо выполнен из прочного алюминия, столешница изготовлена из ПВХ с древесной текстурой. Данная модель подойдет не только для создания комплекта с креслами и стульями, но и с диванами, ведь высота стола всего 65 см. Стол Сан Ремо прекрасно подойдет для обстановки обеденной зоны на даче, террассе загородного дома или летней площадке кафе.
Основные характеристики
- Высота650
- Длина800
- Ширина1500
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольяметалл