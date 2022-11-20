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          Фотография Стол обеденный Сан Ремо от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стол обеденный Сан Ремо

          4.9
          Оптовая цена
          от 38 790 ₽
          от 5 шт
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          Стол обеденный Сан Ремо
          Стол обеденный Сан Ремо
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          Характеристики товара

          Описание

          Обеденный стол Сан Ремо выполнен из прочного алюминия, столешница изготовлена из ПВХ с древесной текстурой. Данная модель подойдет не только для создания комплекта с креслами и стульями, но и с диванами, ведь высота стола всего 65 см. Стол Сан Ремо прекрасно подойдет для обстановки обеденной зоны на даче, террассе загородного дома или летней площадке кафе.

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          Основные характеристики

          • Высота650
          • Длина800
          • Ширина1500
          • Материал столешницыпластик
          • Материал подстольяметалл

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