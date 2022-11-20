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Стол обеденный Соар, белый мрамор - фото 1Стол обеденный Соар, белый мрамор - фото 2

Стол обеденный Соар, белый мрамор

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Характеристики товара

Описание

Упаковано: 1шт/2кор

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина1800 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольясталь
  • Цветбелый, серебряный

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