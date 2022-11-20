Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина800 мм
- Длина1300/1600 мм
- Материал столешницыстекло
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.27 м3
- Вес упаковки48 кг
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Стул Хит 20мм, золото, ромб синий
Стул Iris 2102
Стул Рэми
Обеденный стул Чико, светло-розовый
Стул Дарио