Характеристики товара
Описание
Обеденный стол Strong Round - олицетворение стиля и изящества.
Элегантная модель с плавными очертаниями украсит кухню, столовую, дачную террасу или современное кафе. Столешница выполнена из практичного МДФ. Стильная ножка изготовлена из металла, диаметр столешницы 90 см. Высота стола – 75 см, вес 14 кг.
1 коробка / 1 шт
Габариты: 101*97*17
Вес брутто: 18,000
Обьем: 0,158
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы18 мм
- Вес14 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай