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Стол обеденный Strong Round, 90х90, темный орех - фото 1Стол обеденный Strong Round, 90х90, темный орех - фото 2Стол обеденный Strong Round, 90х90, темный орех - фото 3Стол обеденный Strong Round, 90х90, темный орех - фото 4

Стол обеденный Strong Round, 90х90, темный орех

Артикул: CH-050-703
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Strong Round - олицетворение стиля и изящества.
Элегантная модель с плавными очертаниями украсит кухню, столовую, дачную террасу или современное кафе. Столешница выполнена из практичного МДФ. Стильная ножка изготовлена из металла, диаметр столешницы 90 см. Высота стола – 75 см, вес 14 кг.

1 коробка / 1 шт
Габариты: 101*97*17
Вес брутто: 18,000
Обьем: 0,158

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы18 мм
  • Вес14 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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