Характеристики товара
Описание
Обеденный стол раскладной.
Столешница выполнена из прочного и долговечного МДФ. Светлая глянцевая поверхность столешницы гармонично сочетается с декорированной тумбой. Красивая форма стола позволит легко вписать его в современный интерьер, стол украсит кухню, гостиную или современное кафе, ресторан.
Дополнительная вкладка стола выполнена из МДФ с бумажным шпоном цвета беленого дуба. На вкладке предусмотрена петля для комфортного открытия стола одной рукой.
3 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 169*99,5*16,5 2короб: 76*61*18 3короб: 96*55*6
Вес брутто: 74
1короб: 43 кг 2короб: 19 кг 3короб: 12 кг
Объем: 0.40
1короб: 0,28 2короб: 0,083 3короб: 0,032
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1600/2000 мм
- Длина900 мм
- Вес64 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл, МДФ
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.40 м3
- Вес упаковки74 кг