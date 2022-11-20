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Стол обеденный Тампа

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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол раскладной.
Столешница выполнена из прочного и долговечного МДФ. Светлая глянцевая поверхность столешницы гармонично сочетается с декорированной тумбой. Красивая форма стола позволит легко вписать его в современный интерьер, стол украсит кухню, гостиную или современное кафе, ресторан.
Дополнительная вкладка стола выполнена из МДФ с бумажным шпоном цвета беленого дуба. На вкладке предусмотрена петля для комфортного открытия стола одной рукой.

3 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 169*99,5*16,5 2короб: 76*61*18 3короб: 96*55*6
Вес брутто: 74
1короб: 43 кг 2короб: 19 кг 3короб: 12 кг
Объем: 0.40
1короб: 0,28 2короб: 0,083 3короб: 0,032

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1600/2000 мм
  • Длина900 мм
  • Вес64 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл, МДФ
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.40 м3
  • Вес упаковки74 кг

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