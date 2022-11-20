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Стол обеденный Тренди Рэк, черный мрамор - фото 1Стол обеденный Тренди Рэк, черный мрамор - фото 2Стол обеденный Тренди Рэк, черный мрамор - фото 3Стол обеденный Тренди Рэк, черный мрамор - фото 4

Стол обеденный Тренди Рэк, черный мрамор

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Стол обеденный Тренди Рэк, белый мрамор
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Стол обеденный Тренди Рэк, белый мрамор

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1500/2000 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный, золотой

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