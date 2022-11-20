Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1600 мм
- Материал столешницыкерамика
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Хит 25мм - золото, велюр красный
Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
Стул Винус NEW, пластиковый, черный
Стул Ким велюр голубой Velutto 20, каркас старинный орех
Стул Oliver велюр травяной
Обеденный стул Чико, бежевый
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди