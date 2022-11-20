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Стол обеденный Варна 120*80 стеклянный

9 оценок

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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский обеденные стол с оригинальными ножками. Такая модель прекрасно дополнит интерьер кухни и гостиной.

Столешница выполнена из закаленного стекла, которое обладает устойчивостью к влаге и высоким температурам. Ножки изготовлены из хромированного металла. На них предусмотрены специальные подпятники с мягкими накладками, которые предотвращают повреждения напольного покрытия.

2 коробки / 1 шт.

Габариты:

1короб: 132*80*4 2короб: 98*12*10

Вес брутто:

1короб: 21,200 2короб: 7,300

Объем:

1короб: 0,042 2короб: 0,012

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Цветсерый, прозрачный

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