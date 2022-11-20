Характеристики товара
Описание
Дизайнерский обеденные стол с оригинальными ножками. Такая модель прекрасно дополнит интерьер кухни и гостиной.
Столешница выполнена из закаленного стекла, которое обладает устойчивостью к влаге и высоким температурам. Ножки изготовлены из хромированного металла. На них предусмотрены специальные подпятники с мягкими накладками, которые предотвращают повреждения напольного покрытия.
2 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 132*80*4 2короб: 98*12*10
Вес брутто:
1короб: 21,200 2короб: 7,300
Объем:
1короб: 0,042 2короб: 0,012
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина800 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- Цветсерый, прозрачный