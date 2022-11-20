Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Диаметр1200 мм
- Материал столешницымрамор
- Материал подстольясталь
- Цветчерный, золотой
Стул Лион, велюр красный
Люстра Stein 6
Стул FRANKFURT, желтый, деревянные ножки
Стул Nepal, розовый велюр/ серый каркас
Стул PLUTO (на прутке)
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синий
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло