Характеристики товара
Описание
Стол обеденный «Венеция М» из массива древесины создан для того чтобы покорять сердца и удивлять вас день за днем! Компактный и изящный в собранном виде, он будто предстает в новом свете, будучи разложенным.
Это не удивительно, ведь полезная площадь увеличивается практически в 3 раза (до 3200 мм)! Практичность, долговечность, простота в уходе, экологичность, натуральная текстура – это далеко не все его преимущества. Стол из массива древесины создает особую атмосферу в вашем доме, наполняет его уютом и теплом, подчеркивая безупречный вкус хозяев.
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина750 мм
- Длина1100/1450 мм