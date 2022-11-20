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Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1400x900 - фото 1

Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1400x900

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный «Венеция М» из массива древесины создан для того чтобы покорять сердца и удивлять вас день за днем! Компактный и изящный в собранном виде, он будто предстает в новом свете, будучи разложенным.

Это не удивительно, ведь полезная площадь увеличивается практически в 3 раза (до 3200 мм)! Практичность, долговечность, простота в уходе, экологичность, натуральная текстура – это далеко не все его преимущества. Стол из массива древесины создает особую атмосферу в вашем доме, наполняет его уютом и теплом, подчеркивая безупречный вкус хозяев.
Поставляется в разобранном виде. Конструкция стола предусматривает возможность сборки столов на дому у покупателя без применения специального инструмента и приспособлений.

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1400/1850 мм

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