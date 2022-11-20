Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Вергато - фото 1Стол обеденный Вергато - фото 2

Стол обеденный Вергато

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Ареццо обеденный, белый
Стол Ареццо обеденный, белый
Следующий Стул Тречента, зеленый
Стол Ареццо обеденный, белый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1200 мм
  • Длина1200 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.31 м3
  • Вес упаковки52 кг

Похожие товары

Стол Лидер 3, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 3, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49016
5 290 ₽
93Хит

Стол Лидер 3, черный

Стол Лидер 4Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39012
2 690 ₽
7

Стол Лидер 4

Стол Лидер 9Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29024
2 990 ₽
99Хит

Стол Лидер 9

Стол Симбиоз №21Настоящее фото товара Стол Симбиоз №21, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
100Хит

Стол Симбиоз №21

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
98Хит

Стол Лидер 3, белый

Настоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59019
3 190 ₽
93

Стол Лидер 9, D80см, белый

В наличии 15 шт.
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
21 990
14

Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас

Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
11

Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от17 300
13

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас

Стол Eames DSW, круглый, D 100смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
8

Стол Eames DSW, круглый, D 100см

В наличии 59 шт.
С этим товаром покупают
Фуршетная юбка 01Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, произведённого компанией ChiedoCover
от750
90Хит

Фуршетная юбка 01

Настоящее фото товара Зажим белый, произведённого компанией ChiedoCover
85
Оптовая цена
14

Зажим белый

Настоящее фото товара Зажим белый с липучкой, произведённого компанией ChiedoCover
100
Оптовая цена
10

Зажим белый с липучкой

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
от750
5

Фуршетная юбка 01, голубая

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 01, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от750
12

Фуршетная юбка 01, синяя

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
от660
7

Фуршетная юбка 02, голубая

Настоящее фото товара Фуршетная юбка, складка 1/2 с мулетоном, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
6

Фуршетная юбка, складка 1/2 с мулетоном

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 26 шт.