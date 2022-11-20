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Стол обеденный Веспер, черный мрамор - фото 1Стол обеденный Веспер, черный мрамор - фото 2

Стол обеденный Веспер, черный мрамор

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Характеристики товара

Описание

Вес брутто, кг: 52

Упаковано: 1шт/3кор

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл, МДФ
  • Цветчерный, золотой

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