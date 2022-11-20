Характеристики товара
Описание
Столешница стола Виктория выполнена из МДФ и защищена от внешнего климатического воздействия. Изделие устойчиво к ударным воздействиям, негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин.
Не деформируется и имеет устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина790 мм
- Глубина790 мм
- Высота752 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольябереза, шпон
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1105 мм
- Высота упаковки50 мм
- Глубина упаковки810 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки12.40 кг