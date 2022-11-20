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Стол обеденный Виктория деревянный, белый

Артикул: CH-053-656
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Столешница стола Виктория выполнена из МДФ и защищена от внешнего климатического воздействия. Изделие устойчиво к ударным воздействиям, негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин.

Не деформируется и имеет устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина790 мм
  • Глубина790 мм
  • Высота752 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольябереза, шпон
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1105 мм
  • Высота упаковки50 мм
  • Глубина упаковки810 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки12.40 кг

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