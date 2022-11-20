Характеристики товара
Описание
Лаконичный раскладной обеденный стол украсит кухню или гостиную в современном стиле.
Стол с простым раздвижным механизмом Бабочка. Позволяет легко раздвигать и сдвигать одному человеку с минимальным физическим усилием. Столешница дополнительно раскладывается на 40 см в ширину и увеличивает количество посадочных мест. Столешница и ножки изготовлены из МДФ в сером оттенке.
Обратите внимание, что стол поставляется в полностью разобранном виде. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Мы настоятельно рекомендуем вам воспользоваться услугами профессиональных сборщиков мебели.
3 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 167*98*18 2короб: 96*60*13 3короб: 87*60*23
Вес брутто:
1короб: 66,600 2короб: 13,400 3короб: 19,000
Объем:
1короб: 0,295 2короб: 0,075 3короб: 0,120
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1600/2000 мм
- Глубина900 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяМДФ
- Цветсерый