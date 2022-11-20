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Стол обеденный Вильнюс раскладной 160-200*90 серый

8 оценок

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Характеристики товара

Описание

Лаконичный раскладной обеденный стол украсит кухню или гостиную в современном стиле.

Стол с простым раздвижным механизмом Бабочка. Позволяет легко раздвигать и сдвигать одному человеку с минимальным физическим усилием. Столешница дополнительно раскладывается на 40 см в ширину и увеличивает количество посадочных мест. Столешница и ножки изготовлены из МДФ в сером оттенке.

Обратите внимание, что стол поставляется в полностью разобранном виде. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Мы настоятельно рекомендуем вам воспользоваться услугами профессиональных сборщиков мебели.

3 коробки / 1 шт.

Габариты:

1короб: 167*98*18 2короб: 96*60*13 3короб: 87*60*23

Вес брутто:

1короб: 66,600 2короб: 13,400 3короб: 19,000

Объем:

1короб: 0,295 2короб: 0,075 3короб: 0,120

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1600/2000 мм
  • Глубина900 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяМДФ
  • Цветсерый

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