Характеристики товара
Описание
Стол "Вудленд" в стиле лофт с прямоугольной столешницей безусловно подчеркнет интерьер кухни и будет декоративным акцентом помещения. В тандеме с металлическими ножками стол прослужит долгие годы, а скругленные углы обеспечат безопасную обстановку в помещении. Обеденный стол «Вудленд» отлично будет смотреться в комбинации с табуретами в этом же стиле.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина750 мм
- Материалметалл, МДФ
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1220 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки65 мм
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки19 кг