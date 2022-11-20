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Стол обеденный Вудленд

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол "Вудленд" в стиле лофт с прямоугольной столешницей безусловно подчеркнет интерьер кухни и будет декоративным акцентом помещения. В тандеме с металлическими ножками стол прослужит долгие годы, а скругленные углы обеспечат безопасную обстановку в помещении. Обеденный стол «Вудленд» отлично будет смотреться в комбинации с табуретами в этом же стиле.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина750 мм
  • Материалметалл, МДФ
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1220 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки65 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки19 кг

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